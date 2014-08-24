Дизайн сервиса по аналитике сайтов

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок328 просмотров

Требуется разработать дизайн сервиса, который предоставляет аналитическую информацию о сайтах. А по сути же структурировать большое число разносортных метрик на одной ключевой странице — аналитическом отчете. Ближайшие аналоги-конкуренты: http://statscrop.com, http://similarweb.com.

Я готов работать с исполнителями, уже имеющими опыт создания "сайтов про данные"; если ваш опыт ограничивается сайтами-визитками и посадочными страницами, то, скорее всего, мы не найдем общий язык (поэтому наличие портфолио обязательно). Умение прототипировать приветствуется, хотя я не ищу специалиста в области UI/UX.

Я рассчитываю на желание исполнителя погрузиться в предметную область проекта, задавать тонны вопросов и хорошо разобраться в задаче; на "въедливость" в поиске подходящего решения и готовности предлагать. Ожидаю итеративности в процессе, сроком до трёх недель.

Жду ваших предложений!

11 лет назад
alexeyc
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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