Дизайн внутренних страниц сайта

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки648 просмотров
#1$130

Нужен дизайн внутренних страниц для сайта юридической помощи населению. Необходимо, чтобы был выдержан стиль главной страницы сайта и ее разделов (прилагается), чтобы внутренние страницы по дизайну являлись естественным продолжением главной страницы и ее разделов.

Обратите внимание, что в оригинальном варианте поле с кнопкой «Зарегистрироваться» является серым, а не голубым!

Дизайн должен быть выдержан в строгом стиле и сочетать в себе оттенки голубого и серого тонов. Возможно добавление еще одного цвета или замена одного из существующих на Ваше усмотрение, если это впишется в стиль.

Какие внутренние страницы необходимы.

1. Внутренняя страница для списка статей, новостей, любого контента, который будет отображаться списком.

2. Внутренняя страница для любого текстового контента (новостного, статейного, практики адвокатов, услуг)

3. Оформление витрины: дизайн для каталога товаров (книги, в дальнейшем может что-то добавиться)

4. Оформление корзины

5. Дизайн личного кабинета (все стандартные поля профиля, сообщения, история покупок и т.д.)

6. Дизайн кнопки «Зарегистрироваться». Изменить цвет и дизайн кнопки (как уже отмечалось, цвет панели в оригинальном варианте изменен на серый.)

Ожидаем от Вас макеты в любом удобном для вас формате!

заранее спасибо!

11 лет назад
dynamite
Наталья 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

kaushden
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#1
Задание было доделать внутренние страницы сайта и при этом соблюсти концепцию. Денис сразу понял концепцию сайта и сделал именно то, что было нужно даже раньше срока! Не пришлось много объяснять как и что, так же проявил инициативу и изменил цвет и элементы в шапке сайта. Приятно иметь дело в профессионалом, который сразу понимает пожелания заказчика! Денис, спасибо за работу! Уже подготовили новый проект для данного специалиста. Надеюсь, наше сотрудничество будет всегда плодотворным!
Сотрудничество с Натальей началось с конкурса. Очень понравилось сотрудничество. Четкое задание и оплата в срок. По мимо хороших качеств заказчика, Наталья очень хороший человек, что делает сотрудничество с ней очень приятным а работу легкой. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kaushden
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
#1

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