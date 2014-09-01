Дизайн внутренних страниц сайта

# 1 — $ 130

Нужен дизайн внутренних страниц для сайта юридической помощи населению. Необходимо, чтобы был выдержан стиль главной страницы сайта и ее разделов (прилагается), чтобы внутренние страницы по дизайну являлись естественным продолжением главной страницы и ее разделов.

Обратите внимание, что в оригинальном варианте поле с кнопкой «Зарегистрироваться» является серым, а не голубым!

Дизайн должен быть выдержан в строгом стиле и сочетать в себе оттенки голубого и серого тонов. Возможно добавление еще одного цвета или замена одного из существующих на Ваше усмотрение, если это впишется в стиль.

Какие внутренние страницы необходимы.

1. Внутренняя страница для списка статей, новостей, любого контента, который будет отображаться списком.

2. Внутренняя страница для любого текстового контента (новостного, статейного, практики адвокатов, услуг)

3. Оформление витрины: дизайн для каталога товаров (книги, в дальнейшем может что-то добавиться)

4. Оформление корзины

5. Дизайн личного кабинета (все стандартные поля профиля, сообщения, история покупок и т.д.)

6. Дизайн кнопки «Зарегистрироваться». Изменить цвет и дизайн кнопки (как уже отмечалось, цвет панели в оригинальном варианте изменен на серый.)

Ожидаем от Вас макеты в любом удобном для вас формате!

заранее спасибо!