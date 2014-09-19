Дизайн сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен46 заявок304 просмотра

Логотип: предоставляется отдельно в формате .ai

Сайт частично-фиксированный от 1024 до 1280. Далее сайт центрируется. (при обсуждении с исполнителем моет зафиксируем на 1024 только)

Примерные макеты в приложении.

Цветовая гамма: белый, синий, черный, дополнительный на усмотрение дизайнера.

Пример, того как мило выглядит

http://www.newpartner.ru/

Всего 2 страницы

Более подробно с исполнителем.

Макеты может еще больше упростим.

Цель. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ \ АКЦЕНТЫ \ КОНТАКТЫ

Тип, визитка, лейдинг пейдж, презентация. что-то типа такого

от вас цена.

11 лет назад
sergeymsk
Сергей 
34 года
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Paprica
36 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$250
8 дней
Работа выполнена хорошо. Небольшая задержка была с описанием с моей стороны, Катя поняла и нормально отреагировала. Так же были небольшие придирки, на что подсказала, проконсультировала и исправили в работе. спасибо
Было приятно работать, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

Paprica
36 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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