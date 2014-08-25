Бобрострой

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки232 просмотра

Требуется креативный дизайн сайта для нового проекта.

Строительная компания Бобрострой занимается строительством лестниц, красивых беседок из дерева и сопутствующей мебели. Дополнительно производим ремонты в квартирах и строим загородные дома.

Творческий подход на тематику бобров, которые строят. Создание Бобрологотипа :)

11 лет назад
IvanT84
Иван 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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