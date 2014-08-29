Дизайн продающего сайта (лендинга).

Я бы хотел чтобы вы сделали макет продающего лендинга. Тематика - семена Чиа для похудения.

Я сделал базовый макет, взяв картинки с сайтов конкурентов и поместил в файл

https://docs.google.com/presentation/d/1P7eSOmktJpx_h1LBs438fCSOlzT5-SzeVfrjGwh60So/edit#slide=id.g3789298c5_091

Еще я нашел пару аналогичных сайтов, которые уже занимаются продажей семян, можно у них взять некоторые компоненты

http://a.chia.by

http://b.chia.by

так же возможно верстка с вашей стороны.