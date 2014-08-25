Изменить дизайн сайта

Нужно сайт fitorodnik.ru сделать точно в стиле tkedr.ru/ с переносом цветности, шрифтов, разбирвки страницы на те же категории, создание колонки новостей, перенос корзины в меню, выпадающее меню и т.д.

Весь сайт переделывать не нужно, так как он без CMS. От вас требуется переделать две страницы + создать страницу новостей, все остальные страницы я переделаю по аналогии.

Переделываем главную и страницу fitorodnik.ru/ – tkedr.ru/

и страницу fitorodnik.ru/kedrovaya_f... в стиле tkedr.ru/kedrovaya-bochka...

+ создать страницу новостей в такой верстке tkedr.ru/kedrovaya-bochka...

Доступы к обоим сайтам дам. Первый без CMS, второй на Joomla 2.5