Здравствуйте! Необходимо нарисовать дизайн для сайта строительной компании. Название компании - ООО “Инвестиционная компания “АЯкс”. Логотип – Лавровый венок. Цветовая гамма - Золотистый/бежевый. Стиль сайта и впечатление от него ...
Изменить дизайн сайта
Нужно сайт fitorodnik.ru сделать точно в стиле tkedr.ru/ с переносом цветности, шрифтов, разбирвки страницы на те же категории, создание колонки новостей, перенос корзины в меню, выпадающее меню и т.д.
Весь сайт переделывать не нужно, так как он без CMS. От вас требуется переделать две страницы + создать страницу новостей, все остальные страницы я переделаю по аналогии.
Переделываем главную и страницу fitorodnik.ru/ – tkedr.ru/
и страницу fitorodnik.ru/kedrovaya_f... в стиле tkedr.ru/kedrovaya-bochka...
+ создать страницу новостей в такой верстке tkedr.ru/kedrovaya-bochka...
Доступы к обоим сайтам дам. Первый без CMS, второй на Joomla 2.5
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