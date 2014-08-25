Отрисовать одну страницу личного кабинета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок172 просмотра

Нужно оперативно отрисовать одну страницу работающего личного кабинета англоязычного сервиса по закупке ссылок. Сервис уже работает. Нужно сделать редизайн интерфейса. начинаем с одной страницы для утверждения концепта. Страница в приложении. https://www.serpzilla.com/ ссылка на сервис. После утверждения концепта отрисовывем отсальные страницы. придумывать и разрабатывать интерфейс не нужно будет. Нужно будет просто визуализировать в рамках концепта необходимые старницы. 100 за первую страницу. далее после утверждения концепта по 30 за страницу. первую страницу нужно предоставить к завтрашнему дню. Такая срочность из-за того, что подвел дизайнер. Далее сроки будут более адекватные.

11 лет назад
tigers-agency
Дмитрий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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