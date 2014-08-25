Здравствуйте! Необходимо нарисовать дизайн для сайта строительной компании. Название компании - ООО “Инвестиционная компания “АЯкс”. Логотип – Лавровый венок. Цветовая гамма - Золотистый/бежевый. Стиль сайта и впечатление от него ...
Отрисовать одну страницу личного кабинета
Нужно оперативно отрисовать одну страницу работающего личного кабинета англоязычного сервиса по закупке ссылок. Сервис уже работает. Нужно сделать редизайн интерфейса. начинаем с одной страницы для утверждения концепта. Страница в приложении. https://www.serpzilla.com/ ссылка на сервис. После утверждения концепта отрисовывем отсальные страницы. придумывать и разрабатывать интерфейс не нужно будет. Нужно будет просто визуализировать в рамках концепта необходимые старницы. 100 за первую страницу. далее после утверждения концепта по 30 за страницу. первую страницу нужно предоставить к завтрашнему дню. Такая срочность из-за того, что подвел дизайнер. Далее сроки будут более адекватные.
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