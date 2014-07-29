Подобрать цветовую гамму для 4-х разделов и 7 рис

На веб-сайте g k h – k l i n i n g .com (убрать пробелы):

Справа четыре большие картинки. Каждая картинка это переход в крупный раздел сайта:

- Услуги для ТСЖ и Управляющих компаний (УК)

- Предложение для бизнеса

- Интернет-магазин

- Жалоба ONLINE

После перехода в любой из разделов меняется цвет горизонтального меню, фона кнопок активных/пассивных, фона основного по центру, цвета шрифта.

1) Нужно каждому из 4-х разделов подобрать свою цветовую гамму

2) Сделать картинки перехода (которые справа 4) в соответствующей цветовой гамме

3) Подобрать 3 картинки на главную к Качественно! Быстро! Выгодно!