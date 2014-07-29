Пример того что нравится shop.bodyhunter.ru Выбираю по портфолио и отзывам Всего 5 страниц Сроки на главную 3- 4 дня Аванс после показа главной
Подобрать цветовую гамму для 4-х разделов и 7 рис
На веб-сайте g k h – k l i n i n g .com (убрать пробелы):
Справа четыре большие картинки. Каждая картинка это переход в крупный раздел сайта:
- Услуги для ТСЖ и Управляющих компаний (УК)
- Предложение для бизнеса
- Интернет-магазин
- Жалоба ONLINE
После перехода в любой из разделов меняется цвет горизонтального меню, фона кнопок активных/пассивных, фона основного по центру, цвета шрифта.
1) Нужно каждому из 4-х разделов подобрать свою цветовую гамму
2) Сделать картинки перехода (которые справа 4) в соответствующей цветовой гамме
3) Подобрать 3 картинки на главную к Качественно! Быстро! Выгодно!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $170Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен дизайн сайта по продаже билетов на конкретное событие. Требования: Дизайн должен хорошо "тянуться" на широкоформатном мониторе. Ширина с контентом при ширине монитора а) 1920 - не менее 1600 ...Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо на постоянной основе отрисововать иконки для сайта, а так же дизайн самого сайта.Закрыт11 лет назад
Необходим дизайн страниц b2b портала в области электронной коммерции. Первоначальный объем 6 страниц (главная + 5 внутрнних). В предложениях указывайте вашу цену и срок.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Компания по электричеству срочно ищет креативного дизайнера сайтов для дорисовки уже существуещего сайта. А именно: редизайн шапки сайта и доработки некоторых разделов.Закрыт11 лет назад
- $15
Есть работающий сайт http://jewelry-gift.ru/. Нужно нарисовать страницу отдельного товара. На этой странице должны быть: - категория товара - название - большая картинка - несколько маленьких картинок ...Завершен11 лет назад
Стили и элементы верстки (блоки, формы, фото, списки, галереи, иконки, и т.д.) Главная и вторая готовы. Жду примеры работ, ориентировочную стоимость и сроки. Подробное ТЗ предоставляется после согласования информации выше.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Вот сайт http://moda.pro2b.net/ Текст смотрится нечитаемо и некрасиво. Сколько будет стоить работа? Сроки?Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Блоки страницы: 1. Шапка - логотип слева и телефон справа 2. Слева баннер с текстом: "Проекты любой сложности на качественном оборудовании". Справа форма заявки "Заказать консультацию ...Завершен11 лет назад