Подобрать цветовую гамму для 4-х разделов и 7 рис

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки158 просмотров

На веб-сайте g k h – k l i n i n g .com (убрать пробелы):

Справа четыре большие картинки. Каждая картинка это переход в крупный раздел сайта:

- Услуги для ТСЖ и Управляющих компаний (УК)

- Предложение для бизнеса

- Интернет-магазин

- Жалоба ONLINE

После перехода в любой из разделов меняется цвет горизонтального меню, фона кнопок активных/пассивных, фона основного по центру, цвета шрифта.

1) Нужно каждому из 4-х разделов подобрать свою цветовую гамму

2) Сделать картинки перехода (которые справа 4) в соответствующей цветовой гамме

3) Подобрать 3 картинки на главную к Качественно! Быстро! Выгодно!

11 лет назад
tomskcity
Максим 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

m4x1x
29 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
все отлично! работа выполнена в срок, ввсем доволен. спасибо исполнителю!
Спасибо за отличную сделку. Сделка проведена быстро и качественно. Готов к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

m4x1x
29 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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