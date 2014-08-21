Разработать дизайн одностраничного сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок265 просмотров

Нужно разработать дизайн одностраничного сайта

Тз в приложении

Результат нужно показать в эту пятницу - не позже!

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$160
3 дня
Постоянно сотрудничаем с Максимом. Очень доволен работой, рекомендую как ответственного, профессионального дизайнера уже не помню какой раз! Рекомендую!!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, помощь в работе над проектом) +10

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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