Сделать дизайн страницы товара (электроника)

Дизайн страницы товара (электроника) - 2 штуки в одном стиле (там разница только в двух параметрах).

В стиле

картинка - краткое пояснение

картинка - краткое пояснение

Ну как обычно сейчас делают такие лендинги для товаров/услуг.

Срок - среда до вечера.