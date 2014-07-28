На веб-сайте g k h – k l i n i n g .com (убрать пробелы): Справа четыре большие картинки. Каждая картинка это переход в крупный раздел сайта: - ...
Сделать дизайн страницы товара (электроника)
Дизайн страницы товара (электроника) - 2 штуки в одном стиле (там разница только в двух параметрах).
В стиле
картинка - краткое пояснение
картинка - краткое пояснение
Ну как обычно сейчас делают такие лендинги для товаров/услуг.
Срок - среда до вечера.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $170
Пример того что нравится shop.bodyhunter.ru Выбираю по портфолио и отзывам Всего 5 страниц Сроки на главную 3- 4 дня Аванс после показа главнойЗавершен11 лет назад
Нужен дизайн сайта по продаже билетов на конкретное событие. Требования: Дизайн должен хорошо "тянуться" на широкоформатном мониторе. Ширина с контентом при ширине монитора а) 1920 - не менее 1600 ...Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо на постоянной основе отрисововать иконки для сайта, а так же дизайн самого сайта.Закрыт11 лет назад
Необходим дизайн страниц b2b портала в области электронной коммерции. Первоначальный объем 6 страниц (главная + 5 внутрнних). В предложениях указывайте вашу цену и срок.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Компания по электричеству срочно ищет креативного дизайнера сайтов для дорисовки уже существуещего сайта. А именно: редизайн шапки сайта и доработки некоторых разделов.Закрыт11 лет назад
- $15
Есть работающий сайт http://jewelry-gift.ru/. Нужно нарисовать страницу отдельного товара. На этой странице должны быть: - категория товара - название - большая картинка - несколько маленьких картинок ...Завершен11 лет назад
Стили и элементы верстки (блоки, формы, фото, списки, галереи, иконки, и т.д.) Главная и вторая готовы. Жду примеры работ, ориентировочную стоимость и сроки. Подробное ТЗ предоставляется после согласования информации выше.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Вот сайт http://moda.pro2b.net/ Текст смотрится нечитаемо и некрасиво. Сколько будет стоить работа? Сроки?Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад