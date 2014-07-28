Сделать дизайн страницы товара (электроника)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки174 просмотра

Дизайн страницы товара (электроника) - 2 штуки в одном стиле (там разница только в двух параметрах).

В стиле

картинка - краткое пояснение

картинка - краткое пояснение

Ну как обычно сейчас делают такие лендинги для товаров/услуг.

Срок - среда до вечера.

11 лет назад
Pondor
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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