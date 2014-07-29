Дизайн и верстка формы заказа для сайта

Необходимо разработать новый дизайн страницы заказа услуг для сайта транспортной тематики.

Текущая версия формы заказа:

http://transport-enginer.rhcloud.com/office-moving.html

Если договоримся по стоимости и качеству услуг этой задачи, возможно расширение заказа на редизайн сайта http://office-moving.com.ua/

В задумке сайт представляет собой landing с небольшим количеством информации. Основной акцент необходимо сделать на тематическое оформление сайта, читабельность на экранах разной диагонали и сподвижение посетителя к действию по совершению заказа (вездесущая кнопка "Заказать").

Графику можем купить на фотостоке.

Готовы доплатить за адаптивную кроссбраузерную верстку и программирование.

Для совестного подрядчика есть еще задачи аналогичной тематики.

Готовы к обсуждению предложений по долгосрочному сотрудничеству.