Web Дизайнер

ВНИМАНИЕ: Без ответов по существу описания проекта, стандартные отписки, как предложения к сотрудничеству, не рассматриваются!!!!

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Торговая организация (оптовая и розничная продажа строительных материалов и сантехники) для собственных нужд начинает 2 интернет-проекта:

интернет-магазин и сайт продвижения торговой марки.

Краткое описание проектов:

1) интернет-магазин (сантехника + стройматериалы)

каталог товара (акции, товар дня, сопутствующие товары и т.п) с ценами, фотографиями и описанием (у одного товара может быть

несколько вариантов цветов и комплектаций).

Предполагаемая основная аудитория: суровые работяги-строители (удобно, просто, быстро).

Общие требования:

распространенный и общедоступный "движок" (пока не определен, скорее всего что-то на LAMP)

возможность постоянного обмена с учетной системой на 1С (каталог товаров, остатки, цены);

возможность оплаты заказа on-line;

возможность оптимизация под ПК, планшеты и мобильные телефоны;

расчет стоимости доставки от километража (рассчитывается по адресу доставки) и веса/объема (есть в каталоге);

удобная и логичная русскоязычная CMS.

Планируем, что интернет-магазин будет запущен сразу после разработки минимально необходимого функционала и развиваться как уже

работающее решение с учетом проб и ошибок.

2) Сайт, нацеленный на продвижение торговой марки (сантехника)

Предполагаемая целевая аудитория: домохозяйки (красиво, уютно, чтобы захотелось иметь это дома).

Содержимое: каталог продукции, описания преимуществ предлагаемой марки, особенности отдельных товаров,

сравнение по параметрам, адреса off-line магазинов, кнопка купить on-line с доставкой (с переходом в корзину интернет-магазина)

Требования к WEB-дизайнеру:

художественное образование

От специалиста мы ждем способность создания интерфейса, "своего" для целевой аудитории.

!!!!!!!!!!Для первого знакомства обязательны примеры работ с пояснением причин выбора тех или иных решений и цветовых схем!!!!!!!!!!!!