Необходимо разработать новый дизайн страницы заказа услуг для сайта транспортной тематики. Текущая версия формы заказа: http://transport-enginer.rhcloud.com/office-moving.html Если договоримся по стоимости и качеству услуг этой задачи, возможно расширение заказа на редизайн ...
Web Дизайнер
ВНИМАНИЕ: Без ответов по существу описания проекта, стандартные отписки, как предложения к сотрудничеству, не рассматриваются!!!!
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Торговая организация (оптовая и розничная продажа строительных материалов и сантехники) для собственных нужд начинает 2 интернет-проекта:
интернет-магазин и сайт продвижения торговой марки.
Краткое описание проектов:
1) интернет-магазин (сантехника + стройматериалы)
каталог товара (акции, товар дня, сопутствующие товары и т.п) с ценами, фотографиями и описанием (у одного товара может быть
несколько вариантов цветов и комплектаций).
Предполагаемая основная аудитория: суровые работяги-строители (удобно, просто, быстро).
Общие требования:
распространенный и общедоступный "движок" (пока не определен, скорее всего что-то на LAMP)
возможность постоянного обмена с учетной системой на 1С (каталог товаров, остатки, цены);
возможность оплаты заказа on-line;
возможность оптимизация под ПК, планшеты и мобильные телефоны;
расчет стоимости доставки от километража (рассчитывается по адресу доставки) и веса/объема (есть в каталоге);
удобная и логичная русскоязычная CMS.
Планируем, что интернет-магазин будет запущен сразу после разработки минимально необходимого функционала и развиваться как уже
работающее решение с учетом проб и ошибок.
2) Сайт, нацеленный на продвижение торговой марки (сантехника)
Предполагаемая целевая аудитория: домохозяйки (красиво, уютно, чтобы захотелось иметь это дома).
Содержимое: каталог продукции, описания преимуществ предлагаемой марки, особенности отдельных товаров,
сравнение по параметрам, адреса off-line магазинов, кнопка купить on-line с доставкой (с переходом в корзину интернет-магазина)
Требования к WEB-дизайнеру:
художественное образование
От специалиста мы ждем способность создания интерфейса, "своего" для целевой аудитории.
!!!!!!!!!!Для первого знакомства обязательны примеры работ с пояснением причин выбора тех или иных решений и цветовых схем!!!!!!!!!!!!
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