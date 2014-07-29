Дизайн для сайта пряжи

Добрый день! Необходимо нарисовать картинку: на этом сайте http://www.biokompleks.ru/ то есть на этой странице есть картинка необходимо сделать похожую картинку, но некоторые "вещи" заменить: - вместо зеленого бункера установить сепаратор аналог картинки ...