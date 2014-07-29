Дизайн для сайта пряжи

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок500 просмотров

Нужен дизайн для сайта пряжи.

Примерно как тут - http://5motkov.ru/

Пишите примерную стоимость и условия сотрудничества.

11 лет назад
Lyudmila_
Людмила 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$120
3 дня

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад