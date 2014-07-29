Доработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок156 просмотров

нужно доработать дизайн сайта http://www.julix.info

Возможность верстки?

ПРосим указать предполагаемую стоимость работы

11 лет назад
informa
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн Landing Page

    $100

    Добрый день. Необходимо сделать дизайн для LP (прототип в приложении к проекту) - цена указана для данного проекта. Но перед этим будет тестовый заказ на обновление дизайна LP. Заказ будет оплачен. Стоимость ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется универсальный дизайнер

    На постоянную, удаленную работу требуется дизайнер. Отличные знания Photoshop, Illustrator, Corel (приветствуется) Задачи: Дизайн сайтов, полиграфии, макетов для наружной рекламы (если нет опыта, не страшно, главное что б было портфолио как минимум ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать картинку статическую или на флеше

    Добрый день! Необходимо нарисовать картинку: на этом сайте http://www.biokompleks.ru/ то есть на этой странице есть картинка необходимо сделать похожую картинку, но некоторые "вещи" заменить: - вместо зеленого бункера установить сепаратор аналог картинки ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработать дизайн существующего сайта услуг

    переработать дизайн www.programmer-1c.ru В соответствии с заданием, приложенном в файле. Условия: 1. только дизайн без вёрстки 2. профильное портфолио обязательно (присылайте ссылку) 3. обсуждение голосом ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Web Дизайнер

    ВНИМАНИЕ: Без ответов по существу описания проекта, стандартные отписки, как предложения к сотрудничеству, не рассматриваются!!!! __________________________________________________ Торговая организация (оптовая и розничная продажа строительных материалов и сантехники) для ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка формы заказа для сайта

    Необходимо разработать новый дизайн страницы заказа услуг для сайта транспортной тематики. Текущая версия формы заказа: http://transport-enginer.rhcloud.com/office-moving.html Если договоримся по стоимости и качеству услуг этой задачи, возможно расширение заказа на редизайн ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад