Дизайн Landing Page

Добрый день.

Необходимо сделать дизайн для LP (прототип в приложении к проекту) - цена указана для данного проекта.

Но перед этим будет тестовый заказ на обновление дизайна LP. Заказ будет оплачен. Стоимость 1500 руб.

Суть задания - обновить шапку, подвал и несколько форм. Исходники есть. Сайт - http://gosnomer.pro/

При успешном выполнении данного тестового задания приступим к разработке дизайна для LP по прикрепленному прототипу. Возможно увеличение бюджета если Ваши работы покажут Ваш профессионализм.

Основная цель данного задания - найти дизайнера для постоянного сотрудничества. От исполнителя необходимо умение разрабатывать дизайн сайтов, LP + работа с баннерами (статические картинки для слайдеров - подобных заказов много + различные баннеры, посты для соц.сетей, аватарки и прочее).

Расценки для будущего сотрудничества:

дизайн LP - 3000-4000 руб. в зависимости от длины и сложности.

статичная картинка для слайдера 300-500 руб.

Требуется дизайнер, который чувствует стиль. Прошу реально оценивать свои способности. Прошу прислать несколько ссылок на свои лучшие работы. Заранее всем спасибо за отклик.