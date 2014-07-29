Нужен дизайн для сайта пряжи. Примерно как тут - http://5motkov.ru/ Пишите примерную стоимость и условия сотрудничества.
Дизайн Landing Page
Добрый день.
Необходимо сделать дизайн для LP (прототип в приложении к проекту) - цена указана для данного проекта.
Но перед этим будет тестовый заказ на обновление дизайна LP. Заказ будет оплачен. Стоимость 1500 руб.
Суть задания - обновить шапку, подвал и несколько форм. Исходники есть. Сайт - http://gosnomer.pro/
При успешном выполнении данного тестового задания приступим к разработке дизайна для LP по прикрепленному прототипу. Возможно увеличение бюджета если Ваши работы покажут Ваш профессионализм.
Основная цель данного задания - найти дизайнера для постоянного сотрудничества. От исполнителя необходимо умение разрабатывать дизайн сайтов, LP + работа с баннерами (статические картинки для слайдеров - подобных заказов много + различные баннеры, посты для соц.сетей, аватарки и прочее).
Расценки для будущего сотрудничества:
дизайн LP - 3000-4000 руб. в зависимости от длины и сложности.
статичная картинка для слайдера 300-500 руб.
Требуется дизайнер, который чувствует стиль. Прошу реально оценивать свои способности. Прошу прислать несколько ссылок на свои лучшие работы. Заранее всем спасибо за отклик.
Заявки фрилансеров
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