Дизайн Landing Page

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки279 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать дизайн для LP (прототип в приложении к проекту) - цена указана для данного проекта.

Но перед этим будет тестовый заказ на обновление дизайна LP. Заказ будет оплачен. Стоимость 1500 руб.

Суть задания - обновить шапку, подвал и несколько форм. Исходники есть. Сайт - http://gosnomer.pro/

При успешном выполнении данного тестового задания приступим к разработке дизайна для LP по прикрепленному прототипу. Возможно увеличение бюджета если Ваши работы покажут Ваш профессионализм.

Основная цель данного задания - найти дизайнера для постоянного сотрудничества. От исполнителя необходимо умение разрабатывать дизайн сайтов, LP + работа с баннерами (статические картинки для слайдеров - подобных заказов много + различные баннеры, посты для соц.сетей, аватарки и прочее).

Расценки для будущего сотрудничества:

дизайн LP - 3000-4000 руб. в зависимости от длины и сложности.

статичная картинка для слайдера 300-500 руб.

Требуется дизайнер, который чувствует стиль. Прошу реально оценивать свои способности. Прошу прислать несколько ссылок на свои лучшие работы. Заранее всем спасибо за отклик.

11 лет назад
scoorp
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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