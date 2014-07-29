Добрый день. Необходимо сделать дизайн для LP (прототип в приложении к проекту) - цена указана для данного проекта. Но перед этим будет тестовый заказ на обновление дизайна LP. Заказ будет оплачен. Стоимость ...
Дизайн сайта образовательных услуг
Необходимо нарисовать новый дизайн к сайту diplombel.by. Есть первоначальные наброски. Хорошо поработать с цветами, прорисовать уникальные значки. Ждем откликов с расценками.
Заявки фрилансеров
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