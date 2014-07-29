Нужно сделать дизайн для одностраничного сайта Ваши сроки и цена Цена не дороже 79,99$
Минималистичный дизайн 1 страницы
Требуется сделать дизайн в минималистичном стиле одной страницы. Схема см. в блок схеме. Подробное описание в ТЗ будет чуть позже.
Уважаемые специалисты, пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.
С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru
P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.
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