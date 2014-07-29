Минималистичный дизайн 1 страницы

Требуется сделать дизайн в минималистичном стиле одной страницы. Схема см. в блок схеме. Подробное описание в ТЗ будет чуть позже.

Уважаемые специалисты, пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.