Минималистичный дизайн 1 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок241 просмотр

Требуется сделать дизайн в минималистичном стиле одной страницы. Схема см. в блок схеме. Подробное описание в ТЗ будет чуть позже.

Уважаемые специалисты, пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и реальный срок.

С выбранным исполнителем обязательно заключается договор, который регистрируется в arbitrage.webmoney.ru

P.S. Наличие скайпа для общения голосом — обязательное условие участия в заявке. Если у вас нет звуковой карты, микрофона или еще чего-нибудь, не трудитесь предлагать свою кандидатуру.

11 лет назад
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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