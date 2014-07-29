Дизайн лендинга

Требуется дизайнер на мелкие часто возникающие работы (как то отрисовать кнопкb, поправить дизайн сайта в мелочах, оформить шаблон рассылки). Оплата соответственно по мере выполнения (вебмани), не большая, как и сами задачи.Важна аккуратность и своевременность, ...