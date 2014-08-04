Интерактивная главная страница сайта

Приветствую всех! Необходимо сделать интерактивную главную страницу. Интерактивность заключается в том, что при наведении на картинку, которая служит ссылкой на другую страницу – остальная часть страницы затемнялась, а сама картинка выделилась ярким ободком и внизу этого ободка писалось название страницы на которую ведёт картинка-ссылка.

Какую технологию Вы будете использовать я не знаю. И поэтому ограничения нет. Напишу лишь основные замечания:

- Главная страница занимает лишь один экран без полос прокрутки.

- Картинок-ссылок всего 3 штуки.

- Нынешнюю версию главной страницы с этими кнопками можно найти по ссылке http://57studio.kz/.

- Кто возьмётся – вышлю дизайн главной страницы и кнопки – уже перерисованные.

- Напишите свои цены и примеры примерно таких же работ. Студии скорее всего не возьму так-как бюджет не рассчитан на работу целой студии.

- Работу нужно сделать примерно до конца этой недели. Но можно договориться.

- Оплата после выполнения работы – так как были случаи с недобросовестными работниками. Показываете работу на своей странице – оплачиваем – отправляете выполненную работу нам.