Требуется сделать дизайн в минималистичном стиле одной страницы. Схема см. в блок схеме. Подробное описание в ТЗ будет чуть позже. Уважаемые специалисты, пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и ...
Интерактивная главная страница сайта
Приветствую всех! Необходимо сделать интерактивную главную страницу. Интерактивность заключается в том, что при наведении на картинку, которая служит ссылкой на другую страницу – остальная часть страницы затемнялась, а сама картинка выделилась ярким ободком и внизу этого ободка писалось название страницы на которую ведёт картинка-ссылка.
Какую технологию Вы будете использовать я не знаю. И поэтому ограничения нет. Напишу лишь основные замечания:
- Главная страница занимает лишь один экран без полос прокрутки.
- Картинок-ссылок всего 3 штуки.
- Нынешнюю версию главной страницы с этими кнопками можно найти по ссылке http://57studio.kz/.
- Кто возьмётся – вышлю дизайн главной страницы и кнопки – уже перерисованные.
- Напишите свои цены и примеры примерно таких же работ. Студии скорее всего не возьму так-как бюджет не рассчитан на работу целой студии.
- Работу нужно сделать примерно до конца этой недели. Но можно договориться.
- Оплата после выполнения работы – так как были случаи с недобросовестными работниками. Показываете работу на своей странице – оплачиваем – отправляете выполненную работу нам.
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