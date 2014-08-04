Интерактивная главная страница сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки175 просмотров

Приветствую всех! Необходимо сделать интерактивную главную страницу. Интерактивность заключается в том, что при наведении на картинку, которая служит ссылкой на другую страницу – остальная часть страницы затемнялась, а сама картинка выделилась ярким ободком и внизу этого ободка писалось название страницы на которую ведёт картинка-ссылка.

Какую технологию Вы будете использовать я не знаю. И поэтому ограничения нет. Напишу лишь основные замечания:

- Главная страница занимает лишь один экран без полос прокрутки.

- Картинок-ссылок всего 3 штуки.

- Нынешнюю версию главной страницы с этими кнопками можно найти по ссылке http://57studio.kz/.

- Кто возьмётся – вышлю дизайн главной страницы и кнопки – уже перерисованные.

- Напишите свои цены и примеры примерно таких же работ. Студии скорее всего не возьму так-как бюджет не рассчитан на работу целой студии.

- Работу нужно сделать примерно до конца этой недели. Но можно договориться.

- Оплата после выполнения работы – так как были случаи с недобросовестными работниками. Показываете работу на своей странице – оплачиваем – отправляете выполненную работу нам.

11 лет назад
armando86
Арман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
В первую очередь хотелось бы поблагодарить Олега за хорошую работу! Он профессионал своего дела. Смог с помощью технологии CSS сделать такую красоту, что я не смог поверить своим глазам. Не думал, что с помощью CSS можно сделать такой шедевр. С моим пониманием CSS я думал, что на нём только дизайн можно простой сделать, а не динамическую страницу. Очень рад сотрудничеству с Олегом и буду в дальнейшем обращаться к нему. И конечно же советовать знакомым. У меня много контактов мастеров в разных сферах Интернета. Теперь у меня есть ещё и адресочек профессионала по CSS. :)
Очень приятно было сотрудничать с Арманом. Он четко и понятно поставил задачу, дал все необходимые материалы (которые пришлось немного поправить, но это ничего). Был всегда на связи, оперативно отвечал на уточняющие вопросы. Грамотно организовал сотрудничество, без рисков для обоих сторон. Оплата своевременная и в полном объеме. В целом остался очень доволен сотрудничеством, рекомендую Армана как заказчика, с которым приятно работать.

Заявки фрилансеров

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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