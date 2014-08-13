Нужен веб дизайнер, который сможет красиво и понятно оформить две веб страницы. 1. Приложение Gmail Extractor. 2. Приложение KOLESA.KZ Extractor. На выходе вёрстка на готовом сайте.
Дизайн сайта по шторам и карнизам
Дизайн полномасштабного сайта компании, продающей карнизы, шторы и сопутствующие системы.
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