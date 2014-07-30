Дизайн станицы обработки заказов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка85 просмотров

Добрый день,

Нужен плейн дизайн для страницы обработки заявок.

См. крин во вложении.

пока нужна только эта страничка.

потом в неспешном темпе нужно будет полностью дизайн партнерской программы отрисовать.

11 лет назад
sisers
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отлично, спасибо.
Начинает казаться, что у Сергея не бывает неинтересных заданий)) Кроме того, всегда на связи и все ок с оплатой) Мои рекомендации

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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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