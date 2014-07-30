Требуется сделать дизайн в минималистичном стиле одной страницы. Схема см. в блок схеме. Подробное описание в ТЗ будет чуть позже. Уважаемые специалисты, пожалуйста при участии в заявке указывайте вашу цену и ...
Дизайн станицы обработки заказов
Добрый день,
Нужен плейн дизайн для страницы обработки заявок.
См. крин во вложении.
пока нужна только эта страничка.
потом в неспешном темпе нужно будет полностью дизайн партнерской программы отрисовать.
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