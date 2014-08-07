Нужен веб дизайнер, который сможет красиво и понятно оформить две веб страницы. 1. Приложение Gmail Extractor. 2. Приложение KOLESA.KZ Extractor. На выходе вёрстка на готовом сайте.
Дизайн сайта для продажи билетов на мероприятие
Нужен дизайн сайта по продаже билетов на конкретное событие.
Требования:
Дизайн должен хорошо «тянуться» на широкоформатном мониторе.
Ширина с контентом при ширине монитора
а) 1920 — не менее 1600 пикселей.
б) 1280 — не менее 1200 пикселей
в) 1024 — почти все 1000 с хвостиком, только поля небольшие чтобы были по краям.
Структура:
1) Главная страница сайта будет прокручиваться на три экрана.
а) первый экран — это красивая картинка + заголовок + текст (до 500 знаков) + видео с ютуба + меню + кнопка «купить билеты», которая ведёт на страницу покупки билетов.
б) второй — расписание сеансов (табличка около 7 дат) с кнопкой покупки билетов после выбора даты + преимущества покупки билетов (около 5 пунктов горизонтально Пример: http://www.biletservis.ru/jose_carreras.html)
в) третий — отзывы о событии (2–3 по 200–200 символов), маленький текст 300 символов с описанием постановщиков + опять же кнопка перехода на страницу покупки билетов, только большая.
2) Страница билетов:
На ней будет располагаться интерактивная схема как тут
http://zolotoj-grammofon.ru/tickets.html
С возможностью обратной связи + форма заказа.
3) общая страница информации
Простая страница в дизайне сайта с заголовком, текстом и сквозной блок для перехода на страницу заказа билетов.
На этой страничке нравится картинка в шапке
http://hotticket.prolanding.ru/
Также два примера
http://cirquedusoleil.com.ru/ — классное исполнение (живо, ярко)
http://sochiautodrom.ru/ — симпатичный шрифт плюс общая концепция
Эскизы главное страницы или готовый макет главной нужен для согласования и/или уточнения деталей.
Сама работа на 2 дня максимум.
Т.е. 30 вечером должно быть всё закончено.
В комментарии к заявке желательно приложить ссылки на похожие работы.
Поскольку ТЗ ориентировочное, то приветствуются мысли о дополнении контента на главной (счётчик до начала события, или что-то подобное)
Событие и все детали в ЛС после принятия заявки.
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