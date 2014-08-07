Дизайн сайта для продажи билетов на мероприятие

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка121 просмотр

Нужен дизайн сайта по продаже билетов на конкретное событие.

Требования:

Дизайн должен хорошо «тянуться» на широкоформатном мониторе.

Ширина с контентом при ширине монитора

а) 1920 — не менее 1600 пикселей.

б) 1280 — не менее 1200 пикселей

в) 1024 — почти все 1000 с хвостиком, только поля небольшие чтобы были по краям.

Структура:

1) Главная страница сайта будет прокручиваться на три экрана.

а) первый экран — это красивая картинка + заголовок + текст (до 500 знаков) + видео с ютуба + меню + кнопка «купить билеты», которая ведёт на страницу покупки билетов.

б) второй — расписание сеансов (табличка около 7 дат) с кнопкой покупки билетов после выбора даты + преимущества покупки билетов (около 5 пунктов горизонтально Пример: http://www.biletservis.ru/jose_carreras.html)

в) третий — отзывы о событии (2–3 по 200–200 символов), маленький текст 300 символов с описанием постановщиков + опять же кнопка перехода на страницу покупки билетов, только большая.

2) Страница билетов:

На ней будет располагаться интерактивная схема как тут

http://zolotoj-grammofon.ru/tickets.html

С возможностью обратной связи + форма заказа.

3) общая страница информации

Простая страница в дизайне сайта с заголовком, текстом и сквозной блок для перехода на страницу заказа билетов.

На этой страничке нравится картинка в шапке

http://hotticket.prolanding.ru/

Также два примера

http://cirquedusoleil.com.ru/ — классное исполнение (живо, ярко)

http://sochiautodrom.ru/ — симпатичный шрифт плюс общая концепция

Эскизы главное страницы или готовый макет главной нужен для согласования и/или уточнения деталей.

Сама работа на 2 дня максимум.

Т.е. 30 вечером должно быть всё закончено.

В комментарии к заявке желательно приложить ссылки на похожие работы.

Поскольку ТЗ ориентировочное, то приветствуются мысли о дополнении контента на главной (счётчик до начала события, или что-то подобное)

Событие и все детали в ЛС после принятия заявки.

11 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад
$200
4 дня
Дмитрий отличный дизайнер. Грамотно проработали лендинг и внутренние странички. Все замечания и правки учёл, а также сам проявлял разумную инициативу при создании. Обязательно обращусь ещё.
Таких заказчиков как Михаил надо ценить и уважать. Интересный заказ, четкая постановка задачи, все время онлайн, приятное общение, моментальная оплата. Что еще надо фрилансеру? Ничего))) Рекомендую и сам продолжаю сотрудничать!

Заявки фрилансеров

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад

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