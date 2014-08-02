Здравствуйте! Хотел бы заказать дизайн для сайта starterok.com.ua Сайт с 2006 года. С тех пор добавилось много нового: налепили новых меню, добавились филиалы компании, статьи, товарные группы, а дизайн не менялся. ...
Дизайн главной страницы сайта
Необходимо разработать дизайн главной страницы для сайта.
Выбранный исполнитель
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