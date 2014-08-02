Дизайн главной страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок131 просмотр

Необходимо разработать дизайн главной страницы для сайта.

11 лет назад
CasinoJet
Андрей 
51 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$100
2 дня
Огромное спасибо Дмитрию за работу. Очень внимательно подходит к заданию, и четко выполняет то, что необходимо сделать. Постоянно на связи. Адекватно реагирует на замечания в ходе работ. Хороший художественный вкус. Будем обращаться к Дмитрию снова, если возникнет такая необходимость.
Работать с Андреем одно удовольствие. Четко поставленное задание, всегда на связи, все предельно понятно как мне, так и заказчик явно понимает чего точно хочет. Особенно хочется отметить умение Андрея выражать позицию, от чего даже не замечаешь момент, когда Вы уже пришли к взаимопониманию, будто работали вместе вечно. Приятное общение, моментальная, достойная оплата. Всегда рад сотрудничеству! Желаю стремительного развития Вашему проекту!

Заявки фрилансеров

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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