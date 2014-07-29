Дизайн нагруженного сайта

Здравствуйте!

Хотел бы заказать дизайн для сайта starterok.com.ua

Сайт с 2006 года. С тех пор добавилось много нового: налепили новых меню, добавились филиалы компании, статьи, товарные группы, а дизайн не менялся.

Сейчас хотелось бы упорядочить и сделать удобнее навигацию по меню и дизайн в стиле IOS и WINDOWS8, а также добавить тексты о выгодах сотрудничества с нами, тексты для СЕО на каждой странице товара.