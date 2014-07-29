Требуется дизайнер - для простых коллажей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки234 просмотра

Нужен дизайнер - с владением фотошоп, для создания коллажей - на разные тематики, строительные, отдых, общепит, природа, и др. тематики.

Размер 1600x230

Полная свобода фантазии - но в рамках ТЗ

Оплата - за 1 такой коллаж - 50р.

Главное требование - стабильность работы и ежедневная доступность связи.

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

У кого голосового общения нет - не беспокоить!

Ждем Ваших предложений!

11 лет назад
fedorovdenis
Денис 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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