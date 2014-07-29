Нужно в кратчайшие сроки переделать дизайн. Нужен дизайнер, который уже делал дизайны сайтов игровой тематики. Исполнителю предоставлю дизайн, который сейчас есть, и 3-4 примера какой нужен. Дизайн должен быть по максимуму простой ...
Требуется дизайнер - для простых коллажей
Нужен дизайнер - с владением фотошоп, для создания коллажей - на разные тематики, строительные, отдых, общепит, природа, и др. тематики.
Размер 1600x230
Полная свобода фантазии - но в рамках ТЗ
Оплата - за 1 такой коллаж - 50р.
Главное требование - стабильность работы и ежедневная доступность связи.
Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)
У кого голосового общения нет - не беспокоить!
Ждем Ваших предложений!
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