Дизайн одностраничника "Landing Page"

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен37 заявок212 просмотров

Нужно с делать Дизайн одностраничника "Landing Page". От вас сроки? Обязательно портфолио работ, что вы делали в этом направлении. Если ваша цена заведомо больше моего бюджета, то на отправляйте данные. При хорошей работе долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
milini
Лилия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$80
3 дня
Работа выполнена хорошо. Испонитель всегда на связи, и внимателен ко всем поправкам.
Спасибо за работу. Все хорошо. Оплата вовремя. Надеюсь еще поработаем.

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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