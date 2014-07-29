Всем, добрый день! Требуется создать сайт одностраничник для рекламы продукции и сбора базы емайл адресов и контактов, для последующей работы с клиентами. Нужны ...
Перерисовать макет сайта
Нужно нарисовать сайт,пример прикладываю сайта который очень понравился, нужно примерно похожий,чтьобы без плагиата.Срок 1-2 для максимум
Заявки фрилансеров
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