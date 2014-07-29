Перерисовать макет сайта

Нужно в кратчайшие сроки переделать дизайн. Нужен дизайнер, который уже делал дизайны сайтов игровой тематики. Исполнителю предоставлю дизайн, который сейчас есть, и 3-4 примера какой нужен. Дизайн должен быть по максимуму простой ...