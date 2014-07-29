Лендинг сайта

Сроки слетели. Ирина не отвечала на сообщения не в скайпе, не на Weblancer. Пришлось нанимать дизайнера с переплатой за срочность. После того, как проект был сдан, Ирина прислала картинку, даже не объяснив ситуацию. К тому же "дизайн" был слеплен из картинок из интернета, не смотря на то, что просил отрисовать.