Дизайн одностраничника

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки132 просмотра

Требуется дизайнер для одностраничника (Landing page).

От вас сроки и цены.

Благодарю всех за оставленные заявки!!!

Больше заявки не принимаю.

Доделываю ТЗ, через 2-3 дня выложу для того, чтобы кандидаты сформулировали окончательные сроки на изготовление и цены.

11 лет назад
tankorn
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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