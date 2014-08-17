$50
Необходимо сделать верстку одностраничника "Landing Page". от вас жду сроки? и портволи готовых работ. Если ваши услуги более указанного бюджета данные свои не отправляйте.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Необходимо сделать верстку одностраничника "Landing Page". от вас жду сроки? и портволи готовых работ. Если ваши услуги более указанного бюджета данные свои не отправляйте.
Нужно с делать Дизайн одностраничника "Landing Page". От вас сроки? Обязательно портфолио работ, что вы делали в этом направлении. Если ваша цена заведомо больше моего бюджета, то на отправляйте данные. При хорошей работе долгосрочное сотрудничество.