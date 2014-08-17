milini

Лилия milini

 
42 годаРоссия/Краснодар
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка одностраничника "Landing Page"

    $50

    Необходимо сделать верстку одностраничника "Landing Page". от вас жду сроки? и портволи готовых работ. Если ваши услуги более указанного бюджета данные свои не отправляйте.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника "Landing Page"

    $100

    Нужно с делать Дизайн одностраничника "Landing Page". От вас сроки? Обязательно портфолио работ, что вы делали в этом направлении. Если ваша цена заведомо больше моего бюджета, то на отправляйте данные. При хорошей работе долгосрочное сотрудничество.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Верстка одностраничника "Landing Page"
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
С Османом комфортно работать, всегда на связи. Работа выполнена как положено, в сроки! Буду еще обращаться. Рекомендую.
Ответный отзыв
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн одностраничника "Landing Page"
Спасибо за работу. Все хорошо. Оплата вовремя. Надеюсь еще поработаем.
Работа выполнена хорошо. Испонитель всегда на связи, и внимателен ко всем поправкам.
Ответный отзыв