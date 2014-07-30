Дизайн для сайта

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Закрыт32 заявки227 просмотров

найти общий концепт и превратить макеты в стильный дизайн

«Проект Нейрон» - проект по организации эскейп-квестов.

Сайт и интерьер офиса будет оформлен в бело-черном стиле (белый фон и черная графика). «Проект Нейрон» преподносится как псевдосекретный проект тайных служб / крупных корпораций по организации экспериментов над людьми, с целью исследовать потенциал человеческого разума и подсознания. Сотрудники проекта одеты в лабораторные халаты и носят бейджи с ФИО, должностями и логотипом «Проект Нейрон».

Основное описание сайта.

Сайт состоит из 4 разделов: «о нас», «эксперименты», «контакты» и «личный кабинет».

Стиль оформления – весь сайт должен быть оформлен в бело-черном цвете. Полностью монотонно белый фон, все остальные элементы – черным цветом. Пример цветового оформления - http://www.the-village.ru/. Все элементы, должны быть расположены вокруг логотипа проекта, сам логотип в центре.

Указывайте пожалуйста сроки и стоимость

11 лет назад
mirasite
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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