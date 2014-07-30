Нужно с делать Дизайн одностраничника "Landing Page". От вас сроки? Обязательно портфолио работ, что вы делали в этом направлении. Если ваша цена заведомо больше моего бюджета, то на отправляйте данные. При хорошей работе долгосрочное сотрудничество.
Мобильная ВЕРСИЯ сайта
Здравствуйте, необходимо создать мобильную версию сайта по покупке электронных версий книг.
Только дизайн! (чтобы сайт хорошо выглядел на планшетах и мобильных устройствах).
Дизайн, функционал - все как на сайте. Сайт маленький: главная, представление книг, страница книги и покупка книги. Просто сейчас отображается он некорректно на маленьких экранах.
1. цв. гамма как на сайте — коричнево белая
2. должны быть обязательно разделы «книги» «журнал» и «информация»
3. раздел «новости» на айпаде отображать, на айфоне нет
4. книги представлять по несколько штук на экране, прокрутка вверх — вниз
5. книгу можно добавить в корзину, оформить заказ и купить
адрес сайта в приложенном файле.
Прикладывайте пример главной страницы, как она может выглядеть на небольшом экране.
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