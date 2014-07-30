Мобильная ВЕРСИЯ сайта

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки848 просмотров
#1$110

Здравствуйте, необходимо создать мобильную версию сайта по покупке электронных версий книг.

Только дизайн! (чтобы сайт хорошо выглядел на планшетах и мобильных устройствах).

Дизайн, функционал - все как на сайте. Сайт маленький: главная, представление книг, страница книги и покупка книги. Просто сейчас отображается он некорректно на маленьких экранах.

1. цв. гамма как на сайте — коричнево белая

2. должны быть обязательно разделы «книги» «журнал» и «информация»

3. раздел «новости» на айпаде отображать, на айфоне нет

4. книги представлять по несколько штук на экране, прокрутка вверх — вниз

5. книгу можно добавить в корзину, оформить заказ и купить

адрес сайта в приложенном файле.

Прикладывайте пример главной страницы, как она может выглядеть на небольшом экране.

11 лет назад
Vebstudia
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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