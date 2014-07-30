Мобильная ВЕРСИЯ сайта

# 1 — $ 110

Здравствуйте, необходимо создать мобильную версию сайта по покупке электронных версий книг.

Только дизайн! (чтобы сайт хорошо выглядел на планшетах и мобильных устройствах).

Дизайн, функционал - все как на сайте. Сайт маленький: главная, представление книг, страница книги и покупка книги. Просто сейчас отображается он некорректно на маленьких экранах.

1. цв. гамма как на сайте — коричнево белая

2. должны быть обязательно разделы «книги» «журнал» и «информация»

3. раздел «новости» на айпаде отображать, на айфоне нет

4. книги представлять по несколько штук на экране, прокрутка вверх — вниз

5. книгу можно добавить в корзину, оформить заказ и купить

адрес сайта в приложенном файле.

Прикладывайте пример главной страницы, как она может выглядеть на небольшом экране.