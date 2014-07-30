Нужно с делать Дизайн одностраничника "Landing Page". От вас сроки? Обязательно портфолио работ, что вы делали в этом направлении. Если ваша цена заведомо больше моего бюджета, то на отправляйте данные. При хорошей работе долгосрочное сотрудничество.
Сделать адаптивный дизайн
Есть готовый сайт http://west-indies.tv/. Нужно переделать дизайн и сделать его responsive (адаптивный) чтобы адаптировался под все виды устройств. Если вы можете оперативно заняться и заинтересованы в проекте присылайте сразу цену (общую за всю работу или отдельно, главная плюс внутренние) и срок, а также примеры работ. Нужен только дизайн, без верстки !
Заявки фрилансеров
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