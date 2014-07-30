Разработка дизайна для мобильной версии сайта

Требуется разработка дизайна мобильной версии сайта компании ALECON TECHNOLOGY.

Требуется дизайн 2-ух страниц: Главной и внутренней (адаптивный дизайн);

Требуемые этапы:

* подготовка нескольких вариантов дизайна на выбор;

* проработка окончательного дизайна, сочетающегося с существующим сайтом (alecon co il);

Необходимо в вашем предложении обязательно поставить ссылку на портфолио по дизайну веб страниц для мобильных устройств , цену и время работы. Без портфолио, цен и времени заявки не будет рассматриваться. Предложения в личку не посылать, они ( предложения в личке) не рассматриваются.