Нужно с делать Дизайн одностраничника "Landing Page". От вас сроки? Обязательно портфолио работ, что вы делали в этом направлении. Если ваша цена заведомо больше моего бюджета, то на отправляйте данные. При хорошей работе долгосрочное сотрудничество.
Разработка дизайна для мобильной версии сайта
Требуется разработка дизайна мобильной версии сайта компании ALECON TECHNOLOGY.
Требуется дизайн 2-ух страниц: Главной и внутренней (адаптивный дизайн);
Требуемые этапы:
* подготовка нескольких вариантов дизайна на выбор;
* проработка окончательного дизайна, сочетающегося с существующим сайтом (alecon co il);
Необходимо в вашем предложении обязательно поставить ссылку на портфолио по дизайну веб страниц для мобильных устройств , цену и время работы. Без портфолио, цен и времени заявки не будет рассматриваться. Предложения в личку не посылать, они ( предложения в личке) не рассматриваются.
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