Нужно с делать Дизайн одностраничника "Landing Page". От вас сроки? Обязательно портфолио работ, что вы делали в этом направлении. Если ваша цена заведомо больше моего бюджета, то на отправляйте данные. При хорошей работе долгосрочное сотрудничество.
Дизайн портала об отдыхе – 19 стр.
Разработать дизайн портала об отдыхе и развлечениях. Всего 19 страниц. Структура сайта – в прилагаемых эскизах. При разработке дизайна можно отходить от структуры эскиза, если это сделает восприятие сайта более понятным. Пример стиля, который нужен в дизайне: kudago.com . Так же примеры дизайна в прилагаемых файлах.
Дополнительно:
- ширина 1000px.
- предусмотреть возможность вставки заднего фона (разного, для брендирования)
- на основе логотипа сделать водяной знак
- иконки видов услуг (например раздел салоны красоты) делать НЕ нужно, только иконки – элементы интерфейса (адрес, рейтинг и т.д.)
- кнопка для сайтов "Мы на SibRelax"
- фавикон
- шапка/футёр – см. главная.png
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