Дизайн портала об отдыхе – 19 стр.

Разработать дизайн портала об отдыхе и развлечениях. Всего 19 страниц. Структура сайта – в прилагаемых эскизах. При разработке дизайна можно отходить от структуры эскиза, если это сделает восприятие сайта более понятным. Пример стиля, который нужен в дизайне: kudago.com . Так же примеры дизайна в прилагаемых файлах.

Дополнительно:

- ширина 1000px.

- предусмотреть возможность вставки заднего фона (разного, для брендирования)

- на основе логотипа сделать водяной знак

- иконки видов услуг (например раздел салоны красоты) делать НЕ нужно, только иконки – элементы интерфейса (адрес, рейтинг и т.д.)

- кнопка для сайтов "Мы на SibRelax"

- фавикон

- шапка/футёр – см. главная.png