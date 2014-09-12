Дизайн сайта на околодачную тематику

Есть готовый сайт http://west-indies.tv/. Нужно переделать дизайн и сделать его responsive (адаптивный) чтобы адаптировался под все виды устройств. Если вы можете оперативно заняться и заинтересованы в проекте присылайте сразу цену (общую за всю работу или ...