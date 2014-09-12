Необходимо сделать дизайн одностраничника Бюджет до 2500 руб/проект Макет предоставлю кандидату Отбор кандидатов только по откликам.
Дизайн сайта на околодачную тематику
Добрый день!
Требуется дизайн информационного сайта (3 страницы - главная, раздел и статья) близко связанный с темой дача\огород.
Подробное ТЗ могу выслать откликнувшимся.
Бюджет 80-90$
Выбранный исполнитель
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