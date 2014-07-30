Требуется web-дизайнер.

Требования:

1. Умение представить дизайн.

2. Владение Adobe пакетом.

3. Стабильный online с 10.00 до 19.00 по МСК c понедельника по пятницу включительно (Skype и Viber).

Для рассматрения вашей кандидатуры необходимо:

1. Ссылка на портфолио.

2. Ссылка на работающий сайт дизайн которого полностью реализован вами.

3. Представить одну, на ваше усмотрение, работу. Рассказать о ней.

Работа и оплата:

1. Удалённая работа.

2. Промежуточные материалы хранятся на нашем сервере (после перехода на ежемесячную оплату).

3. Первые 2-3 проекта оплата за каждый проект отдельно. Далее переходим на ежемесячную оплату.

4. Гарантированная ежемесячная оплата 2500$/мес. Размер оплаты может меняться в зависимости от результатов собеседования, количества проектов и профессионального роста.

5. Ориентировочное количество проектов - 5-7 в месяц: уровень интернет-магазинов.

6. Оплата через банковский перевод или электронным, напримаер WM.