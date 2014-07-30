Требуется web-дизайнер.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок451 просмотр

Требования:

1. Умение представить дизайн.

2. Владение Adobe пакетом.

3. Стабильный online с 10.00 до 19.00 по МСК c понедельника по пятницу включительно (Skype и Viber).

Для рассматрения вашей кандидатуры необходимо:

1. Ссылка на портфолио.

2. Ссылка на работающий сайт дизайн которого полностью реализован вами.

3. Представить одну, на ваше усмотрение, работу. Рассказать о ней.

Работа и оплата:

1. Удалённая работа.

2. Промежуточные материалы хранятся на нашем сервере (после перехода на ежемесячную оплату).

3. Первые 2-3 проекта оплата за каждый проект отдельно. Далее переходим на ежемесячную оплату.

4. Гарантированная ежемесячная оплата 2500$/мес. Размер оплаты может меняться в зависимости от результатов собеседования, количества проектов и профессионального роста.

5. Ориентировочное количество проектов - 5-7 в месяц: уровень интернет-магазинов.

6. Оплата через банковский перевод или электронным, напримаер WM.

11 лет назад
AlexGRE
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$2500
30 дней
chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$2500
30 дней
bergun
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$1500
30 дней

Заявки фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
chemedesign
Анатолий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
bergun
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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