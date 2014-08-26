Переработка существующего универсального дизайна

Необходимо нормализовать ("причесать") дизайн персональных кабинетов пользователей - скриншоты с примерами того, что есть сейчас, можно посмотреть тут: https://dl.dropboxusercontent.com/u/26065924/ritos/screens.zip

Доступ для ознакомления с действующими кабинетами предоставлю по скайпу.

Особенности: данный дизайн представляет из себя некий вариант "по умолчанию", получаемый клиентами при использовании ресурса "как есть". Где-то сверху (верхний левый??? угол) - на усмотрение дизайнера, требуется предусмотреть возможность внедрения разных логотипов (для разных компаний разный).

Меню: на данный момент мы имеем возможность размещения верхних блоков меню, а так же в левой или правой колонке - без усложнений.

Так же - на данный момент нет странички сводной информации по пользователю (пример приведу на действующем сайте по скайпу) - необходимо сделать - при входе в кабинет должна показываться именно она, а уже оттуда управление меню.

Думаю, что для универсальности, было бы хорошо, что бы интерфейс был в нескольких цветовых вариантах.... Детали по скайпу.