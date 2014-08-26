Переработка существующего универсального дизайна

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка111 просмотров

Необходимо нормализовать ("причесать") дизайн персональных кабинетов пользователей - скриншоты с примерами того, что есть сейчас, можно посмотреть тут: https://dl.dropboxusercontent.com/u/26065924/ritos/screens.zip

Доступ для ознакомления с действующими кабинетами предоставлю по скайпу.

Особенности: данный дизайн представляет из себя некий вариант "по умолчанию", получаемый клиентами при использовании ресурса "как есть". Где-то сверху (верхний левый??? угол) - на усмотрение дизайнера, требуется предусмотреть возможность внедрения разных логотипов (для разных компаний разный).

Меню: на данный момент мы имеем возможность размещения верхних блоков меню, а так же в левой или правой колонке - без усложнений.

Так же - на данный момент нет странички сводной информации по пользователю (пример приведу на действующем сайте по скайпу) - необходимо сделать - при входе в кабинет должна показываться именно она, а уже оттуда управление меню.

Думаю, что для универсальности, было бы хорошо, что бы интерфейс был в нескольких цветовых вариантах.... Детали по скайпу.

11 лет назад
vecherok
50 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$600
14 дней
Великолепный результат! Воплощены в жизнь все хотелки и даже больше! Рекомендую!
Прекрасный заказчик , для которого хочется что-либо делать. Проектом довольна на 100% Надеюсь на продолжение сотрудничества:)

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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