Сделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок371 просмотр

Необходимо выполнить сайт-меню - планируем одну страницу (красивый на флеш, либо Ваши варианты).

Пример : http://recom-cgi.de/#/portfolio/overview/21/

Идея такая, чтобы сделать одну страницу с крутящимся меню в виде шаров, внутри можно тематические рисунки, с эфектами. А от меню переходы на уже существующие сайты.

Подробнее при переписке.

Ждем предложений по срокам и стоимости.

11 лет назад
captain
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров