Дизайн для сайта. Тема: "Услуги эвакуатора"

Нужен дизайн для сайта http://tecmedved.ru/ Адаптивный, по разные устройства. Будет верстаться на Bootstrap

В элементах дизайна должен быть эвакуатор, манипулятор, автовышка, микроавтобус, трактор. Можно нарисовать, можно смонтировать из фоток.

Графические продающие элементы в исходном коде будут шрифтовые: http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/

Так же в как элемент дизайна два банера с предложением услуг эвакуатора и манипулятора.

Дизайн, шрифтовые размеры и тп в соответствии с последними тенденциями. ( Современный).

Все остальное более подробно исполнителю. От вас цена , срок , портфолио.