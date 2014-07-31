Дизайн продающего одностраничника

Здравствуйте. Требуется отрисовать тумбочки и верстаки с мелкими элементами. Есть фотографии этих предметов под углом. Надо сделать в фас. точнее есть вот такик картинки safe.ru/index.php?action=showCatalog&subact=showTypes&MID=1&ID=406 и такие safe.ru/index.php?action=showCatalog&subact=showTypes&MID=1&ID=403 ...