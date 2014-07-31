Дизайн продающего одностраничника

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок175 просмотров

Требуется сделать дизайн продающего одностраничника. Подробное ТЗ вышлю кандидатам.

В ответе указывайте, пожалуйста, сроки исполнения.

11 лет назад
spectator_d2
Валерия 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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