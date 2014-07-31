Требуется на основе коммерческого предложения сделать дизайн письма для рассылки (оформить для удобного чтения) Неплохой образец здесь - http://kladso.ru/letters/1/index.html Коммерческое предложение (word) по ссылке - https://www.dropbox.com/s/jv8gbdy2s4jqy39/compred.docx Логотип, фотографии ...
Специалист по UI/UX для периодической работы
Нужен специалист по UI/UX для переодической работы по составлению прототипов сайтов
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