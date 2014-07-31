Требуется дизайнер на постоянной основе для оформления статей. Нужно оформлять статьи из обычного текста — в статьи журнального типа. Подбирать картинки, иконки, шрифты, в стиле дизайна сайта. Около 200 статей. За каждую 5–20$

К примеру вот из такой

http://med-serdce.ru/articles/kak-vybrat-manikyurn...

В такую — Пример в файле.