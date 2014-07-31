Требуется дизайнер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок266 просмотров

Требуется дизайнер на постоянной основе для оформления статей. Нужно оформлять статьи из обычного текста — в статьи журнального типа. Подбирать картинки, иконки, шрифты, в стиле дизайна сайта. Около 200 статей. За каждую 5–20$

К примеру вот из такой

http://med-serdce.ru/articles/kak-vybrat-manikyurn...

В такую — Пример в файле.

11 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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