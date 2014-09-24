Нужен дизайн одностраничника.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок400 просмотров

Требуется веб-дизайнер для создания лэндинга. Бюджет 70$. В перспективе работа с постоянными заказами на одностраничники.

11 лет назад
Devais
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

promo81
Алина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
32 отзыва
11 лет назад
$70
2 дня
Очень приятно работать с Алиной :) Получил красивый дизайн сайта уже через пару дней после заказа. В общем, всем рекомендую. Обращайтесь, не пожалеете)
Дмитрий - очень порядочный и приятный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству, спасибо :)

Заявки фрилансеров

promo81
Алина 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
32 отзыва
11 лет назад

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