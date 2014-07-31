Нужен персональный Responsive Website

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки170 просмотров

Добрый день коллеги

Мне нужен персоналный Responsive Website ,

CMS

1-5 страниц с возможностью добавления

Должна быть регистрация клента с автоматическим

Подтверждением и после - отправление запрашиваемой информации

Если будет завязано на СRM то это плюс

Нужны плагины , нужен звонок, book appointment, text message

Пожалуйста предлагайте варианты ,цена договорная , сроки 7-14 дней

Подробнее можно обсудить через skype

11 лет назад
borisoff1
58 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Картинка в шапку сайта

    Нужна картинка в шапку сайта, Требования к картинке: посетители сайта должны увидеть картинку своей свадьбы, нужно сделать как на моём эскизе, только красиво. на моём макете очень точное настроение. Принципиально: солнце, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Срочно внести правки в дизайн сайта

    $42

    Добрый день. Необходимо срочно внести правки в существующий дизайн сайта. Вся информация в ТЗ. Также прикрепляю пример макета, который нужно править. Остальные данные высылаются после начала сотрудничества. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн под Bootstrap-подобные CSS-фреймворки

    Только для тех, кто в теме что такое Bootstrap и как под него делать дизайн (grid-модель, стандартные элементы фреймворка и т.п.). Требуется разработать дизайн сайта по эскизам. Суть сайта - сервис для ...

    BootstrapCSS
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайнер

    $1000

    Требуется дизайнер на постоянной основе для оформления статей. Нужно оформлять статьи из обычного текста — в статьи журнального типа. Подбирать картинки, иконки, шрифты, в стиле дизайна сайта. Около 200 статей. За каждую 5–20$ ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн по прототипу

    $50

    Дизайн LP — все элементы продуманы, то есть проектировать ничего не нужно. Сделан макет дизайна в виде диаграмм. Вам нужно просто оформить стиль и подобрать элементы с картинками. Несколько элементов уже нарисованы. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад