Нужен дизайн сайта по тз
Дизайн + верстка для видеочата
Нужно сделать дизайн и верстку для видеочата (1 главная страница + 1 внутренняя) . Весь функционал доступен сейчас по адресу http://komarela.ru, в дальнейшем будет располагаться на другом домене. В числе прочего нужно изменить размещение и размеры текстовых полей, полей video и кнопок. Нужно учесть возможность изменения их размера кнопками уменьшить/увеличить. Чтобы получить полное представление о функционале сайта, откройте его в 2 вкладках браузера хрома, задайте поиск собеседника, найдите себя и пообщайтесь с собой. на что хотелось бы обратить внимание. У пользователя есть возможность изменить размер текстовых полей (id=output и id=im_editable) и
с удаленной вебкамеры кнопками + и — , вывод с локальной вебкамеры
(которое появляется когда коннект устанавливается сейчас размеры не меняет, можно сделать меняющим размеры или
неменяющим размеры. При этом в зависимости от текущего состояния
в поле remoteVideo находятся разные постеры
(обычное состояние http://komarela.ru/img/camera.jpg.
установка соединения http://komarela.ru/img/wait.png
установлено аудиосоединение http://komarela.ru/img/microphone.jpg
соединение не может быть установлено komarela.ru/img/connect_error.png
Т.е. нужно учесть, что содержимое поля remoteVideo может стягиваться и растягиваться с его содержимым.
Это поле и localVideo — квадраты.
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