Ищется классный дизайнер, настоящий профессионал. Исключительно важные требования: - понимать постановку задачи: вы, как профессионал, должны четко понимать, что у каждой задачи есть цель и условия в рамках которых нужно ее ...
Эксклюзивный дизайн сайта онлайн игры
Требуется разработка эксклюзивного дизайна сайта (онлайн игра, один проект, четыре игровых сервера Perfect World), включая главную страницу и несколько вложенных, логотип, favicon, иконки, символы/логотипы игровых серверов, дизайн форума. К подрядчику предъявляется требование работы в паре с программистом, т.к. одним из требований является подтверждение натяжки дизайна на Joomla. В дизайне обязательно должны присутствовать как статическая графика с эффектами объемного пейзажа, так и анимация. Будут рассматриваться только кандидаты с успешным опытом, хорошим портфолио и творческим подходом. Полные условия указаны в ТЗ, которое приложено. Просьба откликаться только тех кандидатов, которые могут работать в составе команды дизайнер-программист.
Соискателям просьба внимательно ознакомиться с ТЗ и всеми его условиями, а также с таблицей результатов проекта.
Вниманию соискателей! Были изменены требования: в Этап 1 вошла верстка дизайна под Joomla, необходимость использования шаблона Vermilion исключена. Также увеличен срок реализации до 1 календарного месяца. Просьба ознакомиться с требованиями версии 3.4
Отзывы размещаются только по окончании сдачи результатов работ и исполнении всех обязательств как поставщиком, так и подрядчиком. Выбранный исполнитель до начала работ должен разместить окончательную заявку (бюджет и срок исполнения).
Во избежание вопросов, выбор исполнителя будет сделан не позднее конца дня 05 августа.
Выбранный исполнитель
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