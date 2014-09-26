Эксклюзивный дизайн сайта онлайн игры

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок409 просмотров

Требуется разработка эксклюзивного дизайна сайта (онлайн игра, один проект, четыре игровых сервера Perfect World), включая главную страницу и несколько вложенных, логотип, favicon, иконки, символы/логотипы игровых серверов, дизайн форума. К подрядчику предъявляется требование работы в паре с программистом, т.к. одним из требований является подтверждение натяжки дизайна на Joomla. В дизайне обязательно должны присутствовать как статическая графика с эффектами объемного пейзажа, так и анимация. Будут рассматриваться только кандидаты с успешным опытом, хорошим портфолио и творческим подходом. Полные условия указаны в ТЗ, которое приложено. Просьба откликаться только тех кандидатов, которые могут работать в составе команды дизайнер-программист.

Соискателям просьба внимательно ознакомиться с ТЗ и всеми его условиями, а также с таблицей результатов проекта.

Вниманию соискателей! Были изменены требования: в Этап 1 вошла верстка дизайна под Joomla, необходимость использования шаблона Vermilion исключена. Также увеличен срок реализации до 1 календарного месяца. Просьба ознакомиться с требованиями версии 3.4

Отзывы размещаются только по окончании сдачи результатов работ и исполнении всех обязательств как поставщиком, так и подрядчиком. Выбранный исполнитель до начала работ должен разместить окончательную заявку (бюджет и срок исполнения).

Во избежание вопросов, выбор исполнителя будет сделан не позднее конца дня 05 августа.

Joomla
11 лет назад
pevepe
Игорь 
51 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$2000
43 дня
Выполнен большой и комплексный объем работы, включая эксклюзивный дизайн игрового портала, верстку и натяжку на CMS под ключ, размещение дополнительных модулей, а также дизайн и верстку форума. По ходу выполнения работ возникали уточняющие и дополнительные требования, требования по улучшению юзабилити, что было выполнено оперативно со стороны исполнителя. Нам, как заказчику, были даны рекомендации по структуре сайта и разделов как с точки зрения удобства пользователей, так и с точки зрения удобства администрирования. Рекомендую данного исполнителя для решения комплексных и сложных проектов. Оценка - "отлично".
Спасибо Игорю за интересный проект. С радостью буду поддерживать Ваш проект и в дальнейшем. Задание даётся чёткое, всё объясняется просто и доступно. Прислушивается к рекомендациям исполнителя. Великолепное ТЗ, с которым приятно и удобно работать! Если бы все так относились к делу, поверьте, мир стал бы лучше. Замечательный заказчик, с которым работается легко. Все комментарии по делу. Спасибо!

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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