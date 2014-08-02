Дизайн лендинга

$73
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки212 просмотров

Разработать дизайн одностраничника. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. Наворотов по красоте не надо — максимально читаемый,аккуратный. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.

11 лет назад
niks1976
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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