Всем привет! Я веб-дизайнер и я ищу такого же ответственного и креативного дизайнера для более эффективной и командной работы! Иногда появляется необходимость иметь еще две руки потому что не справляюсь с ...
Дизайн лендинга
Разработать дизайн одностраничника. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. Наворотов по красоте не надо — максимально читаемый,аккуратный. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.
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