Ищу партнера по созданию дизайна сайтов

Всем привет!

Я веб-дизайнер и я ищу такого же ответственного и креативного дизайнера для более эффективной и командной работы! Иногда появляется необходимость иметь еще две руки потому что не справляюсь с объемами заказов, а иногда есть свободное время, а заказов немного. Поэтому когда у меня есть работа с которой я не справляюсь могу делится заказами с партнером, а партнер соответсвенно со мной.

Буду рада обсудить детали взаимной работы с заинтересованными людьми!