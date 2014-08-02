Нужен дизайн одностраничника. Лэндинг будет примерно на 5 экранов, с 3-4 формами захвата контактов. ТЗ высылаю в мокапе тем, кто отзовётся на проект. Работаю только с теми у кого ...
Требуется дизайн одностраничника (Landing Page)
Необходим дизайн одностраничника (Landing Page). Пожалуйста укажите сроки и цену
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